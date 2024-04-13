Перенес три операции на сердце: последние новости о состоянии дрессировщика Юрия Куклачёва

Рассказываем последние новости о состоянии известного дрессировщика Юрия Куклачёва. Вчера на юбилейном концерте в Москве известному дрессировщику и артисту Юрию Куклачёву стало плохо, когда он выступал перед публикой.
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