В России водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобилей

Раньше за это штрафовали на 500 рублей.Автолюбителям в России теперь разрешено устанавливать нестандартные государственные регистрационные номера на переднюю часть своих автомобилей, согласно информации, опубликованной в издании «КоммерсантЪ».
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