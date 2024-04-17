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Снукерист.ру

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Нил Робертсон провалил квалификацию на Чемпионат мира 2024

Нил Робертсон провалил квалификацию на Чемпионат мира 2024

Нил Робертсон проиграл Джейми Джонсу, Сы Цзяхой победил соотечественника У Ицзе, Хоссейн Вафаей нанес поражение Цзяну Цзюнь, Джексон Пейдж обыграл Ноппона Саенгхама, Райан Дэй одержал победу над Скоттом Дональдсоном, а Дэвид Гилберт и Пан Цзюньсюй также выиграли матчи в финальном отборочном раунде Чемпионата мира 2024, сообщает WST.

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