У украинского солдата есть 10 секунд, чтобы спастись от дрона-дракона

http://mixednews.ru/wp-content/uploads/out.mp4 В начале сентября ВСУ задействовали новый вид беспилотников — так называемый «дрон-дракон», который, медленно летя на небольшой высоте над вражескими позициями, поливает их горючим термитом — лаваподобным зажигательным веществом около 2500 градусов по Цельсию.