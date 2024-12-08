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Кравец о 5:7 от «Сибири»: «Вернулись в игру, но не хватило скорости и мастерства у конкретного хоккеиста, это привело к ненужному голу, которой дал соперникам глоток свежего воздуха»

«Получилась интересная и результативная игра. К сожалению, счет в конечном итоге не в нашу пользу. Команда боролась, не сдавалась, очень много моментов создали, к сожалению, не все из них реализовали.

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