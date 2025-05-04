Опасный грибок Aspergillus может стать глобальной угрозой из-за потепления климата

Смертельный для человека организм получит мощнейший толчок к развитию.Изменение климата может дать опасным патогенам, таким как грибок Aspergillus, небывалое преимущество, предупреждает британское издание Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии