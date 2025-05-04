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Опасный грибок Aspergillus может стать глобальной угрозой из-за потепления климата

Опасный грибок Aspergillus может стать глобальной угрозой из-за потепления климата

Смертельный для человека организм получит мощнейший толчок к развитию.Изменение климата может дать опасным патогенам, таким как грибок Aspergillus, небывалое преимущество, предупреждает британское издание Financial Times.

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