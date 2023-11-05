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Новый мужчина с ребенком не ладит, а бывший муж стал отличным папой и зовет сойтись

Новый мужчина с ребенком не ладит, а бывший муж стал отличным папой и зовет сойтись

— …Огромная проблема с бывшим мужем была в том, что он просто органически не мог «сидеть дома и ничего не делать»! – вздыхает тридцатитрехлетняя Ксения.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  не любит  Максим  женщину, он  ей пользуется, чтобы  не платить проституткам. А если  мужик не хочет иметь  детей, то это просто  дерьмо  эгоистичное
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2 д.
Элеонора Коган
Вот именно.
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2 д.
Элеонора Коган
А Ксении что важнее - секс потрясающий или же ребёнок? Ведь ребёнка она сама от себя отталкивает. А Макс с ней порезвится, пока секс хороший, и пошлёт потом куда подальше. Детей он,значит,не любит, а что любит,только секс? Похоже на то.Как может мать выбирать между ребёнком и любовником?Ребёнок - ведь это же святое.Хороша мать, тьфу.
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2 д.

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