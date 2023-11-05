Новый мужчина с ребенком не ладит, а бывший муж стал отличным папой и зовет сойтись

Да не любит Максим женщину, он ей пользуется, чтобы не платить проституткам. А если мужик не хочет иметь детей, то это просто дерьмо эгоистичное

Элеонора Коган

А Ксении что важнее - секс потрясающий или же ребёнок? Ведь ребёнка она сама от себя отталкивает. А Макс с ней порезвится, пока секс хороший, и пошлёт потом куда подальше. Детей он,значит,не любит, а что любит,только секс? Похоже на то.Как может мать выбирать между ребёнком и любовником?Ребёнок - ведь это же святое.Хороша мать, тьфу.