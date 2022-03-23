ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней

Руководство Федеральной налоговой службы разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов.
Руководство Федеральной налоговой службы разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов.
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