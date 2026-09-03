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Царьград

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День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду. Приезжие оккупируют целые районы. Эта проблема характерна, например, для Екатеринбурга, в отдельных частях которого коренные жители уже остаются в меньшинстве.

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