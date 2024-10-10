Ананасовый вариант торта "Лучше, чем секс"

""Лучше, чем секс" ( "Better than sex cake") — американский торт, состоящий из бисквитного коржа, с ананасовой пропиткой, слоями ванильного крема и подслащённых взбитых сливок, посыпанный кокосовой стружкой.
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