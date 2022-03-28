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Известного забайкальского «решалу» взяли под стражу в зале суда

Известного забайкальского «решалу» взяли под стражу в зале суда

Известный в криминальных кругах Михаил Магомедов по кличке «Миша-Магомед» приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, кроме того, ему предстоит выпалить штраф в 500 тысяч рублей, сообщили источники в правоохранительных органах.

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