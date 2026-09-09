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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэйс о дебюте за «Ак Барс»: «Я не играл с апреля, было немного сложно. В КХЛ много контроля в средней зоне, в основном выходят в атаку через него. Я слишком много забрасывал шайбу в зону»

Нападающий Кевин Хэйс высказался о дебюте за « Ак Барс » в матче Фонбет чемпионата КХЛ против « Трактора » (2:1).

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