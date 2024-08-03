Официально доказала отцовство: Ирина Болгар опубликовала семейный снимок с Павлом Дуровым и их тремя детьми

В последние несколько лет в сети активно обсуждают Павла Дурова и его наследников. Недавно бизнесмен шокировал всех, заявив, что является биологическим отцом более ста детей, которые находятся в разных уголках мира, ведь много лет назад он стал донором.
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