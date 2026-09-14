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На Урале врачи спасли женщину с синдромом Рапунцель, удалив из желудка 500 г волос

В Екатеринбурге 25-летняя женщина попала в больницу с синдромом Рапунцель, из ее желудка врачи удалили ком волос весом около 500 г.

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