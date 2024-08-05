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Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий

Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСегодня 138 прочитали На Украине задумались над тем, удастся ли вернуть в страну уехавших украинцев и как долго утративший легитимность Зеленский может оставаться у власти.

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