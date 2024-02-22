Медведев: после наступления мира большинство политиков Запада исчезнут

Большая часть из нынешних лидеров западных стран после завершения конфликта на Украине прекратят свою деятельность, поэтому переживать из-за их мнения не стоит, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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