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Дефицит витамина D и его влияние на старение тимуса

Дефицит витамина D и его влияние на старение тимуса

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выявило связь между дефицитом витамина D в детском возрасте и ускоренным старением тимуса.

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