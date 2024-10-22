Дефицит витамина D и его влияние на старение тимуса

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, выявило связь между дефицитом витамина D в детском возрасте и ускоренным старением тимуса.
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