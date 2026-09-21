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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Бублик выпал из топ-20, Симакин прибавил 26 позиций, Шарипов – 132

Александр Бублик выпал из топ-20. Илья Симакин стал чемпионом «Челленджера» в Фантхьете и впервые поднялся на 151-е место.

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