Реформа Роструда вызывает критику

Реформа, подготовленная Министерством труда и социальной защиты и направленная на изменения в работе Роструда, может привести в 2025 году к росту числа нарушений прав работников, считают эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
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