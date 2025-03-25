Середюк: 7 лет назад пожар в «Зимней вишне» разделил жизнь на до и после

Семь лет назад, 25 марта 2018 года, произошло событие, которое изменило нашу жизнь, эта трагедия стала общей болью для всех жителей Кузбасса и до сих пор не дает нам покоя, написал губернатор Кузбасса Илья Середюк 25 марта на своей странице в Телерам-канале.