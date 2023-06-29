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От каких продуктов следует отказаться перед УЗИ

От каких продуктов следует отказаться перед УЗИ

От каких продуктов следует отказаться перед УЗИ Елена ГалицкаяВ эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и врач ультразвуковой диагностики Лиана Мартиросян поделились ценными советами о правильной подготовке к популярной процедуре УЗИ.

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