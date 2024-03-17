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Захарова заявила, что выход Армении из ОДКБ не отвечает национальным интересам страны

Захарова заявила, что выход Армении из ОДКБ не отвечает национальным интересам страны

Мария Захарова прокомментировала заявление премьера Армении о членстве в ОДКБ. В этом контексте дипломат сообщила, что решение Пашиняна не будет служить интересам республикиНекоторое время назад премьер Армении пригрозил выходом из ОДКБ.

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