Поздравление Владимира Колокольцева с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени, на высоком уровне выполняют самые сложные задачи.