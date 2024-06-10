Четыре человека погибли и 66 получили травмы в ДТП за неделю в Приангарье

В Иркутской области за неделю с 3 по 9 июня произошло 47 ДТП, в которых четыре человека погибли, 66 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 15 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.