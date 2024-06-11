Археологи обнаружили на дне Чёрного моря древнюю башню с пристроенными стенами

Это может быть одно из строений античного города Диоскурия.Учёные из Севастопольского государственного университета провели подводно-археологическую экспедицию и обнаружили остатки сооружения, которое, по их предположениям, относятся к средневековому или даже античному периоду.
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