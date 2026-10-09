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Царьград

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Общественная палата РФ обязала магазины показывать реальные цены

Общественная палата РФ обязала магазины показывать реальные цены

Евгений Машаров из Общественной палаты России призвал магазины открыто указывать реальные цены на товарах, не пряча их за рекламными надписями.

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