Общественная палата РФ обязала магазины показывать реальные цены

Евгений Машаров из Общественной палаты России призвал магазины открыто указывать реальные цены на товарах, не пряча их за рекламными надписями.
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