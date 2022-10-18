Гуманитарные акции провела российская межведомственная делегация в Сирии

Российская межведомственная делегация начала работу в Сирии, проведя в ходе первого рабочего дня шесть гуманитарных акций для населения провинций Латакия, Риф-Дамаск, Хама и Хомс, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 18 октября журналистам.