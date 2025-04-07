В Кингисеппе появится современная школа на 1125 мест

В цветовой гамме фасадов преобладают контрастные сочетания белого, коричневого, бежевого В Кингисеппе согласован архитектурный проект новой школы на 1125 учеников, которая будет построена в 7-м микрорайоне.
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