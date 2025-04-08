Набиуллина: ключевая ставка ЦБ смогла сдержать инфляционное давление

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации смогла предотвратить резкое повышение цен, которое наблюдалось в прошлом году, и сдержать инфляционные тенденции, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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