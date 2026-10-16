‼️🇺🇦🔥Массированная атака на Ровно: горят торговые центры и предприятия ▪️Реактивные дроны "Герань-5" уже четвертые сутки атакуют Ровно и Ровненскую область, налёт шёл минувшим вечером, ночью, утром и не прекращается днём.