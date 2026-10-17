Проект объединяет экскурсии, мастер-классы и спортивные занятия. Ближайшее мероприятие — мастер-класс «ОФП с элементами бокса» — пройдёт 18 октября в центре «Патриот».
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