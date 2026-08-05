Штатная численность ВС России выросла на 27 тысяч

Штатная численность Вооруженных сил России с 1 августа увеличилась на 27 тысяч военнослужащих, которых направят в военно-строительные подразделения для возведения новой военной и социальной инфраструктуры, включая военные городки.
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