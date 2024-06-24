Кирилл Шулика: Как бороться с радикальным исламизмом в России?

Имеющийся опыт борьбы с экстремизмом уже явно недостаточен. В нападениях на религиозные объекты в Дагестане участвовали, как пишут местные телеграм-каналы, два сына главы Сергокалинского района Омарова, который ранее был сотрудником полиции.
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