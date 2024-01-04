Антон Хащенко: На какой ещё ответ можно было рассчитывать от официальных представителей французских властей, которые изначально выступают на стороне Киева?

Что за ротоман писал эту статью. Н@хуй нам мнение каких-то лягушатников. Фашисты напали, уже в открытую на нашу Родину, а мы развесив уши кого-то слушаем и охаем над не понравившийся нам высказываниями. Бейте натофашистов ровняйте их города с землёй, там нет наших братьев.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Кого вообще слушать, этих легушатников? Французская дивизия СС стояла на смерть в Рехстаге в 1945 году, а потом Франция оказалась страной победителем над Фашистской Германией? За какие заслуги? Теперь они поставляют оружие неофашистам в Украине и не стесняясь заявляют об этом на весь Мир! Кто вообще будет иметь с ними дела? Макарон не рукопожатен, только и всего.