Антон Хащенко: На какой ещё ответ можно было рассчитывать от официальных представителей французских властей, которые изначально выступают на стороне Киева?
МИД Франции назвал ракетные удары ВСУ по Белгороду легитимной обороной.
Возмутительно? Возмутительно.
Комментарии
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Что за ротоман писал эту статью. Н@хуй нам мнение каких-то лягушатников. Фашисты напали, уже в открытую на нашу Родину, а мы развесив уши кого-то слушаем и охаем над не понравившийся нам высказываниями. Бейте натофашистов ровняйте их города с землёй, там нет наших братьев.
Кого вообще слушать, этих легушатников? Французская дивизия СС стояла на смерть в Рехстаге в 1945 году, а потом Франция оказалась страной победителем над Фашистской Германией? За какие заслуги? Теперь они поставляют оружие неофашистам в Украине и не стесняясь заявляют об этом на весь Мир! Кто вообще будет иметь с ними дела? Макарон не рукопожатен, только и всего.
красавец!!!! вот это коммент! обнял, руку пожал.
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