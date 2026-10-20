Сумка Longchamp Le Pliage, созданная в 1993 году, переживает новый виток популярности. Модель, которую ценят за лёгкость, практичность и узнаваемый силуэт, привлекает молодых покупателей в США, Франции и Великобритании.
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