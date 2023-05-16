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«Остались полоска и кусочек»: Пригожин сообщил последние новости с передовой в Бахмуте

«Остались полоска и кусочек»: Пригожин сообщил последние новости с передовой в Бахмуте

Военный корреспондент Александр Симонов выдвинулся на передовую в Бахмуте (Артемовске) в компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и бойцов «оркестра».

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