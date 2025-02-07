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Царьград

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Инспектор ГАИ предупредил о плачевных последствиях использования автозапуска

Инспектор ГАИ предупредил о плачевных последствиях использования автозапуска

Особое внимание к автозапуску следует обратить владельцам авто с механической коробкой передач.Возможность удалённого запуска двигателя — это большое преимущество, особенно в холодное время года и в суровых климатических условиях.

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