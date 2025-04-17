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Пронедра

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  • В С
    👍Судная ночь через...
  • Ингерман Ланская
    а вот на"Бессмертный полк" соберутся сотни тысяч Россиян и все Добровольно! ....вот только к камуноидному шабашу это ...Будет ли демонстр...
  • Ингерман Ланская
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Рекордные цены на золото радуют российских золотодобытчиков

Рекордные цены на золото радуют российских золотодобытчиков Рост мировых цен на золото до рекордных 3300 долларов за унцию “радует” российских горняков.

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