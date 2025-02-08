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Переговоры РФ по газу: Любинский прогнозирует масштабные изменения

Переговоры РФ по газу: Любинский прогнозирует масштабные изменения

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что возобновление переговоров о поставках газа в Европу возможно, но носить они будут масштабный характер.

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