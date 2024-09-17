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Приглашение на балл: работающим пенсионерам решили отменить потолок ИПК

Приглашение на балл: работающим пенсионерам решили отменить потолок ИПК

С недавних пор государство повернулось лицом к работающим пенсионерам. Уже приняты либо прорабатываются важные решения, восстанавливающие их права в сфере пенсионного обеспечения и трудового законодательства.

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