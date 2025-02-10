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В Тульской области пройдет более 300 мероприятий к Дню памяти воинов-интернационалистов

В Тульской области пройдет более 300 мероприятий к Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества. На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили меры поддержки участников войны в Афганистане, а также памятные мероприятия, которые пройдут в муниципалитетах.

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