На встрече губернатора с предпринимателями обсуждались вопросы развития малого и среднего бизнеса в Самарской области

На прошлой неделе в центре "Мой бизнес" состоялась встреча вице-губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора АО "Корпорация МСП" Александра Исаевича с представителями бизнес-сообщества региона.
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