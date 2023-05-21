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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил Польше о роли СССР в современном облике страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил Польше о роли СССР в современном облике страны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин упрекнул Польшу в подлости. Он напомнил о роли СССР в современном устройстве и экономике страны.

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