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ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе

ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

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