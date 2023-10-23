ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.
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