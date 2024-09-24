"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

Царьград В резонансном деле мигранта из Таджикистана, который дважды изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске, наметился новый поворот: Челябинский областной суд внезапно значительно смягчил приговор и вместо 8 лет за совершённое преступление "ценный специалист" отсидит максимум 3,5 года, причём в колонии общего, а не строгого режима, как было в изначальном приговоре.
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