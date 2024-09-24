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"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

"Абдурахмон немного перепутал": Суд "простил" мигранта, изнасиловавшего дочь участника СВО

Царьград В резонансном деле мигранта из Таджикистана, который дважды изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске, наметился новый поворот: Челябинский областной суд внезапно значительно смягчил приговор и вместо 8 лет за совершённое преступление "ценный специалист" отсидит максимум 3,5 года, причём в колонии общего, а не строгого режима, как было в изначальном приговоре.

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Комментарии
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Семен Демин
Антонова не русская - по морде видно.
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22 мин.
владимир васильев
интересно
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4 мин.
владимир васильев
интересно, если провести всенародный опрос (референдум, плебисцит или как ещё там это называется) по вопросу принятия ЗАКОНА  об обязательной  КАСТРАЦИИ  виновных в любых сексуальных преступлениях, как по-вашему, сколько граждан РФ выскажутся &quot;ЗА&quot; ?
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8 сек.

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