Премиум «Оскар»

Самый скучный «Оскар» за последние годы? Пожалуй, нас ждет именно это. Нет никаких сомнений в том, кому достанется главный приз: «Оппенгеймер» получит его стопроцентно, у Мартина Скорсезе с его «Убийцами цветочной Луны» были реальные шансы на «Золотом глобусе», но точно не здесь.
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