Премиум «Оскар»

Самый скучный «Оскар» за последние годы? Пожалуй, нас ждет именно это. Нет никаких сомнений в том, кому достанется главный приз: «Оппенгеймер» получит его стопроцентно, у Мартина Скорсезе с его «Убийцами цветочной Луны» были реальные шансы на «Золотом глобусе», но точно не здесь.