Принудительная ликвидация криптофьючерсов в четверг. Медведи сдают позиции

Позиции в криптофьючерсах ликвидируются в случае нехватки маржи у трейдера по маржин-колу. Аналитики Coinglass используют эти данные для изучения баланса сил быков и медведей по коэффициентам и масштабам ликвидации.
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