Военные инструкторы из Колумбии в ближайшее время приступят к обучению украинских военных

Несмотря на невозможность нахождения иностранных военных инструкторов на территории Украины, по крайней мере официально, США и Европа продолжают обучать украинских военнослужащих, используя для этого территорию "одного из соседних государств", т.
Несмотря на невозможность нахождения иностранных военных инструкторов на территории Украины, по крайней мере официально, США и Европа продолжают обучать украинских военнослужащих, используя для этого территорию "одного из соседних государств", т.
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