Есть два вида счастья, и лишь одно из них долговечно. Вы его испытываете?

Вы когда-нибудь задумывались, в какой момент чувствуете себя истинно счастливыми? Когда вкусно ужинаете в компании друзей? Когда обнимаете ребенка? Когда признаетесь в любви и чувствуете себя любимыми? Но вечно ли ваше счастье? «Есть две формы счастья, но послевкусие одной из них быстротечно, другое же остается с вами надолго, — говорит психолог, философ, преподаватель Йельского университета Эмма Сеппяля.