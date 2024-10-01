Розы вместо свалки. Как опыт подмосковного завода по переработке ТКО внедрят на Алтае

К 2027 году в Барнауле хотят построить пять заводов по переработке ТКО. Журналистам показали, как такой комплекс работает в Подмосковье В ближайшие годы в Алтайском крае собираются построить пять заводов по переработке отходов.
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